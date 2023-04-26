Правительство увеличит поддержку отечественных производителей

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В целях восстановления экспорта и инвестиционной активности отечественных производителей правительство РК увеличит их поддержку путём налоговых льгот. Об этом сообщил заместитель министра планирования и финансов Пан Ги Сон, выступая 28 апреля на экономическом совещании в Сеуле. Он отметил, что восстановление экономики должно сопровождаться активизацией экспорта и инвестиций. В марте розничные продажи и производство в сфере услуг продемонстрировали в целом положительные показатели. Однако ситуация с инвестициями в производственные мощности и строительство не самая лучшая. Поэтому власти примут меры поддержки бизнеса. Он сообщил также, что, благодаря решению проблем, связанных с инвестициями и ограничительными мерами, удалось устранить трудности с инвестиционными проектами на сумму 230 млн долларов. Правительство продолжит работу в этом направлении.