Экспорт легковых автомобилей вырос в первом квартале на 41,1%

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В первом квартале этого года экспорт легковых автомобилей из РК вырос на 41,1% в годовом исчислении, составив 15 млрд 420 млн долларов. Об этом сообщили 28 апреля в Таможенном управлении. Нынешний показатель является рекордным для квартального периода. Всего было экспортировано 680 тыс. автомобилей, что на 31,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В последнее время автомобильный сегмент в экспортной отрасли демонстрирует положительные результаты, более не испытывая трудностей с нехваткой полупроводников. Доля автомобилей в общем экспорте страны достигла максимальной отметки в 39,2%. Возрос экспорт продукции автопрома в США, Канаду, Австралию, Великобританию, Германию, Израиль, Саудовскую Аравию. Средняя экспортная цена автомобиля выросла на 7,6%, составив 22.578 долларов, а экологически чистого автомобиля - на 8,5%, составив 31.590 долларов. Импорт автомобилей вырос на 24,6%, составив 3 млрд 700 млн долларов. Количество ввозимых машин выросло на 14,2%, превысив 80 тыс. единиц.