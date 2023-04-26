Gallup Korea: Рейтинг президента РК снизился до 30%

Photo : YONHAP News

30% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 63% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 25 по 27 апреля агентством Gallup Korea. Число довольных работой президента сократилось за неделю на 1%, а недовольных - выросло на 3%. Нынешнее снижение поддержки главы государства может быть связано с оценкой населением реакции правительства на скандал вокруг прослушивания американскими спецслужбами представителей южнокорейских властных структур, а также с негативным отношением к выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Немаловажным фактором является и реакция общественности на заявления главы государства по ситуации вокруг Украины и Тайваня, а также по отношениям с Японией. Рейтинг правящей партии Сила народа составил 32%, крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 37%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.