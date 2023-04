Photo : YONHAP News

Мэрия Сеула утвердила новый слоган южнокорейской столицы – «Seoul, my soul». В результате голосования, в котором приняли участие жители Сеула, данный вариант набрал 63,1% голосов. На втором месте вариант «Seoul for you» (36,9%). Работа с населением по выбору нового бренда столицы велась с 28 декабря по 16 апреля. В ближайшее время мэрия представит дизайн нового бренда города. Между тем, слоган будет представлен 29 апреля в рамках дрон-шоу, которое будет проходить 29 апреля в парке на реке Ханган, а также 1, 5 и 6 мая в парке Туксом в 8 часов вечера. Прежним слоганом Сеула при бывшем мэре Ли Мён Баке был вариант «Hi Seoul», к которому позже при О Сэ Хуне была добавлена приписка «Soul of Asia». В 2015 году бывший мэр Пак Вон Сун сменил слоган на «I·SEOUL·U».