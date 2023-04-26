Пхеньян вновь осудил военные учения РК и США

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Пхеньян вновь осудил южнокорейско-американские военные учения. Как отметил секретарь северокорейской миссии при ООН Ким Ин Чхоль, выступая 26 апреля на заседании комитета по информации Генеральной Ассамблеи, Пхеньян выражает сожаление относительно того, что секретариат ООН использует двойные стандарты, а также необъективный и несправедливый подход к северокорейским вооружённым силам. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове ухудшилась из-за отправки туда американского стратегического ядерного оружия и совместных учений РК и США. Северная Корея требует от секретариата ООН решения проблем Корейского полуострова на основе справедливого и объективного подхода с учётом разумной оценки ситуации. Ким Ин Чхоль подчеркнул, что Пхеньян с начала года прилагает усилия для ослабления военной напряжённости и сохранения мира на Корейском полуострове, но США и зависимые от них страны продолжают враждебные действия, нарушающие суверенитет КНДР. В ответ советник южнокорейского представительства при ООН Хван Вон заявил, что южнокорейско-американские учения носят оборонительных характер и нацелены на защиту РК от военных угроз со стороны Пхеньяна.