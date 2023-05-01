Глава МИД РК посетит Малайзию

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Министр иностранных дел РК Пак Чин с 1 по 2 мая посетит Малайзию. Официальный визит главы внешнеполитического ведомства приурочен к сорокалетию со дня установления «Восточной политики» Малайзии, направленной на перенятие опыта РК и Японии в развитии экономики. Как сообщили в южнокорейском МИД, Пак Чин планирует провести переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и своим коллегой, министром иностранных дел Замбри Абдул Кадиром. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе вопросы, связанные с цепочкой поставок, оборонной промышленностью, инфраструктурой и цифровыми технологиями. Также в повестку визита включён вопрос укрепления предметного и стратегического сотрудничества РК и Малайзии в рамках АСЕАН. По завершении пребывания в Куала-Лумпуре Пак Чин проведёт встречу с представителями корейской диаспоры и местными предпринимателями.