Президент РК выступил в Гарвардской школе Кеннеди

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Разработка Северной Кореей ядерного оружия несёт в себе угрозу не только для Корейского полуострова, но и всего мира в целом. Об этом 28 апреля заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая в Гарвардской школе Кеннеди в Кембридже. В своей речи южнокорейский лидер обозначил Вашингтонскую декларацию как обновлённый вариант договора о взаимной обороне между РК и США от 1953 года, ставшего отправной точкой альянса двух стран. Принятые с президентом США Джо Байденом договорённости сохранят свою силу вне зависимости от того, кто будет стоять во главе южнокорейского правительства, добавил он. Выступая перед студентами, Юн Сок Ёль затронул тему наличия у РК собственного ядерного арсенала. По его мнению, этот вопрос представляет собой очень сложную в политическом и экономическом плане проблему, и призывающие к этому мнения, подчеркнул президент, не учитывают все связанные с этим факторы и последствия. В своей речи Юн Сок Ёль также дал оценку отношениям РК с Китаем. Он отметил, что Сеул и Пекин преследуют общие интересы, основанные на взаимном доверии. В то же время южнокорейский лидер указал на ответственность Китая, постоянного члена Совбеза ООН, за непрекращающиеся провокации Севера, подчеркнув недостаточно высокий уровень сотрудничества по данной проблеме.