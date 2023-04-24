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В мире

Премьер-министр Японии может посетить РК в начале мая

Write: 2023-05-02 09:49:02Update: 2023-05-02 18:29:06

Photo : YONHAP News

РК и Япония проводят консультации по вопросу возможного визита японского премьер-министра Фумио Кисида в Сеул 7-8 мая. Об этом сообщают японские СМИ Киодо Цусин и NHK, ссылаясь на соответствующее заявление японского премьера, сделанное 1 мая на встрече с журналистами в Гане, куда он накануне прибыл с визитом. По его словам, возможная поездка в Сеул станет хорошим поводом для обмена мнениями по вопросам ускорения развития двусторонних отношений и скоротечно меняющейся ситуации в мире. Ожидается, что в ходе встречи лидеров двух стран будет затронут вопрос сотрудничества в противодействии ракетно-ядерной программе Пхеньяна, расширение взаимодействия РК, США и Японии в целях сдерживания Северной Кореи, а также развитие экономического сотрудничества. Особое внимание вызывает вопрос о том, принесёт ли Фумио Кисида извинения по поводу принудительной трудовой мобилизации корейцев в период Второй мировой войны.
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