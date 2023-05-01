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Экономика

FTA между РК и Турцией 10 лет

Write: 2023-05-02 11:13:03Update: 2023-05-02 11:14:45

FTA между РК и Турцией 10 лет

Photo : Getty Images Bank

Торговый объём между РК и Турцией по итогам 2022 года составил 9,1 млрд долларов. За последние десять лет, с момента подписания соглашения о свободной торговле (FTA), показатель вырос на 74,4%. Об этом сообщает институт международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли. В указанный период южнокорейский экспорт в Турцию вырос почти на 70%, а импорт на 106,7%. Основную статью южнокорейского экспорта составляют синтетические смолы, листовая сталь, сырьё для нефтехимической отрасли, медикаменты, автомобили и автозапчасти. Из Турции ввозятся фармацевтическая продукция, текстиль, автомобильные и авиазапчасти. Южнокорейская сторона, между тем, указывает на чрезмерные ограничительные меры Турции относительно импорта южнокорейских товаров. Турецкое правительство, в свою очередь, предлагает решить проблему хронического дефицита торгового баланса в товарообороте с Сеулом.
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