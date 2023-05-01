Премьер-министр РК посетит страны Европы

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Хан Док Су с 4 по 11 мая посетит Великобританию, Швецию, Австрию и Румынию. Цель предстоящей поездки заключается в укреплении связей со странами Европы, наращивании темпов взаимодействия в сферах ядерной энергетики, оборонной промышленности, высоких технологий и экономической безопасности, сообщили в канцелярии премьера. Так, 6 мая Хан Док Су примет участие в торжественной церемонии коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне. С 7 по 8 мая премьер-министр посетит Швецию, где встретится со своим коллегой Ульфом Кристерссоном. В этот период в Стокгольме запланировано открытие первого в Северной Европе Корейского культурного центра. 8-9 мая Хан Док Су по приглашению премьер-министра Карла Нехаммера посетит Австрию. 9-10 мая в Румынии он проведёт встречу со своим коллегой Николае Чукэ, с которым обсудит вопросы сотрудничества в сферах развития инфраструктуры морских портов, АЭС, оборонной промышленности.