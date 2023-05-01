Президент РК подвёл итоги государственного визита в США

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2 мая президент РК Юн Сок Ёль представил кабинету министров результаты государственного визита в США. Глава государства дал указание администрации подготовить меры по реализации достигнутых договорённостей, подчеркнув значительное расширение сферы двустороннего сотрудничества в рамках альянса. Среди наиболее важных результатов минувшего визита южнокорейский лидер назвал Вашингтонскую декларацию, посвящённую укреплению средств расширенного сдерживания. При этом глава государства заявил, что правительство будет работать над укреплением безопасности и обеспечением реального мира, чтобы создать условия, при которых будущие поколения смогут в безопасности идти к своим мечтам. Союз РК и США, отметил президент, теперь не ограничивается сферами безопасности и промышленности, но также охватывает области науки и технологий, культуры и информации. В экономике стороны будут укреплять сотрудничество как в сферах полупроводников и батарей, так и по новым направлениям, включая малые ядерные реакторы. Кроме того, было решено систематизировать модель взаимодействия на межправительственном и гражданском уровне, а также между научными кругами. Союз двух стран, включающий тесное сотрудничество по новейшим технологиям, внесёт значимый вклад в укрепление свободы и процветания РК, США и всего мира в целом, подытожил президент.