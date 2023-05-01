В Закон о переносе выходных дней внесены изменения

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С этого года правило о переносе выходного дня на ближайший рабочий, если праздник приходится на нерабочий день, будет распространено на День рождения Будды и Рождество. Соответствующие поправки к Закону о переносе выходных дней были одобрены 2 мая кабинетом министров. В связи с тем, что День рождения Будды в этом году празднуется в субботу, 27 мая, положенный выходной будет перенесён на ближайший понедельник. В случае Рождества, воспользоваться дополнительным выходным получится только в 2027 году, поскольку до этого времени он будет выпадать исключительно на будни. Таким образом, Закон о переносе выходных дней охватывает девять праздников, в том числе Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок, День детей, День Первомартовского движения, День освобождения Кореи от японского колониального ига, День корейской письменности Хангыль и День основания нации.