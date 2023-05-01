В Сеуле подтвердили визит в РК премьер-министра Японии

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В администрации президента РК официально сообщили, что 7-8 мая в Сеул с рабочим визитом прибудет японский премьер-министр Фумио Кисида. Глава японского правительства проведёт встречу с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, обсудив вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Юн Сок Ёль ещё во время поездки в Японию в марте этого года пригласил Фумио Кисида посетить Сеул. Это станет первым за последние 12 лет взаимным визитом японского премьера в РК после октября 2011 года, когда столицу РК посетил бывший премьер-министр Японии Ёсихико Нода. Ранее, 1 мая Фумио Кисида в ходе визита в Гану сообщил о проведении консультаций с РК о возможности организации его визита в Сеул в указанные даты. По его словам, двусторонний саммит в Сеуле позволит ускорить процесс налаживания отношений РК и Японии на основе глубокого доверия. Также он отметил, что поездка в Сеул станет хорошим поводом для обмена мнениями по быстро меняющейся ситуации в мире. В целом оба лидера проявили стремление к восстановлению активных дипломатических контактов. Фумио Кисида подчеркнул, что, если его поездка в Сеул состоится до саммита «Большой семёрки», то это может дать толчок к активизации контактов. Скорее всего, японский премьер в ходе предстоящего в Сеуле саммита подчеркнёт важность сотрудничества РК, США и Японии в противодействии провокациям КНДР. Возможно, будет затронут вопрос восстановления льготных условий взаимной торговли.