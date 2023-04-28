Президент РК назвал Вашингтонскую декларацию неизбежным выбором

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Вашингтонская декларация, нацеленная на совместное с США укрепление сил сдерживания, является безальтернативным выбором для РК. Об этом 2 мая на встрече с журналистами заявил президент РК Юн Сок Ёль, комментируя критику Китая по данному документу. По его словам, при условии сохранения позиции взаимоуважения и следования действующим договорённостям, РК и Китай могут беспрепятственно развивать экономическое сотрудничество. Если Пекин не согласен с мерами РК по повышению уровня сотрудничества с США в вопросе безопасности на основе сил ядерного сдерживания, то ему следует, в первую очередь, соблюдать санкции Совета Безопасности ООН и рамки международного права, а также внести вклад в снижение северокорейской угрозы, заявил президент. Он также подчеркнул, что конструкция безопасности, описанная в декларации, сформирована вынуждено и носит оборонительный характер. По его словам, решение о регулярном размещении в РК американского стратегического вооружения, в том числе атомных подлодок, является неизбежным в условиях северокорейской угрозы. Поэтому негативная реакция Китая, не поддерживающего антисеверокорейские санкции СБ ООН, является неправильной, добавил он.