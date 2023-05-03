РК и США обсудят сотрудничество в сфере науки и технологий

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19 мая в Сеуле состоится 11-е заседание южнокорейско-американского комитета по вопросам науки и технологий. РК будет представлять министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо, США – директор Управления Белого дома по научно-технической политике Арати Прабхакар. В мероприятии также примут участие представители ряда американских учреждений - Национального научного фонда (NSF), Национального института стандартов и технологий (NIST), Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества по новым технологиям, включающим квантовые технологии и искусственный интеллект, а также в аэрокосмической сфере. Кроме того, будут рассмотрены вопросы реализации договорённостей лидеров двух стран по развитию взаимодействия в отраслях биотехнологий, батарей, полупроводников и информационных технологий.