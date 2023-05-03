В Сеуле открывается Детский парк Ёнсан

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4 мая состоится открытие детского парка на территории бывшей американской военной базы в столичном районе Ёнсан. Последние 120 лет для простых жителей страны доступ к этому месту был закрыт, поскольку первоначально там размещались японский, а затем американский военный объект. В связи с переносом американской базы под строительство Детского парка Ёнсан была выделена территория общей площадью 300 тыс. кв метров. Казармы, в которых размещался офицерский состав ВС США, снаружи оставлены в прежнем виде, но внутри созданы библиотека и информационный центр. С местного двора с газоном площадью 60 тыс. кв метров хорошо просматривается резиденция президента. Перед открытием Детский парк Ёнсан осмотрел глава государства Юн Сок Ёль. Он выразил надежду на то, что это место станет пространством для всех жителей столицы. Он также сообщил о планах создать на территории парка зону с фонтанами, где дети смогут играть в жаркую погоду. Поверхность парка была засыпана привезённой землёй. Это было сделано, чтобы исключить вероятность контакта людей с поверхностью, загрязнённой в результате длительного нахождения там военных. Парк будет открыт со вторника по воскресенье. Посетить его можно будет по предварительной записи на сайте.