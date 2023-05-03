РК на 47-м месте в рейтинге свободы прессы

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РК заняла 47-е место в рейтинге свободы прессы, составленном международной неправительственной организацией «Репортёры без границ». Страна опустилась на четыре позиции по сравнению с прошлогодними результатами. РК – это демократическая страна, в которой уважаются ценности свободы прессы, пишут составители рейтинга. В то же время они отмечают негативное влияние устоявшихся социальных традиций или интересов крупных компаний на выполнение журналистами своей работы. Также указываются жёсткие меры наказания за дискредитацию чьей-либо репутации. Одновременно отмечается чрезмерная зависимость вещательных компаний от рекламных доходов, что может влиять на содержание контента. Между тем, на первом месте в рейтинге Норвегия. В тройке лидеров также Ирландия и Дания. США опустились на три позиции до 45-го места. Япония на 68-й позиции. В числе последних оказалась КНДР – 180-е место. Китай на 179-й позиции.