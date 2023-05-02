Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и Япония готовятся к предстоящему саммиту

Write: 2023-05-03 14:49:09Update: 2023-05-04 10:24:21

РК и Япония готовятся к предстоящему саммиту

Photo : YONHAP News

3 мая в Сеул с двухдневным визитом прибыл генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такео Акиба. В течение двух дней он проведёт встречу с начальником управления национальной безопасности администрации президента Чо Тхэ Ёном, сообщили в администрации президента. Стороны, как ожидается, обсудят повестку предстоящего двустороннего саммита. Вероятно, будут затронуты вопросы расширения обменов информацией о недружественных действиях Пхеньяна и сотрудничества в сфере безопасности. Также представители сторон проведут первое заседание в рамках диалога по экономической безопасности. Договорённость о создании данной переговорной площадки была достигнута в ходе мартовского саммита лидеров двух стран. В повестку заседания входят вопросы налаживания взаимодействия в сфере новейших технологий и цепочек поставок, учитывая производственный потенциал РК и возможности Японии в сегменте материалов, запчастей и оборудования.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >