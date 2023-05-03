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Экономика

Президент РК посетил собрание АБР в Инчхоне

Write: 2023-05-04 11:28:01Update: 2023-05-04 15:50:30

Президент РК посетил собрание АБР в Инчхоне

Photo : YONHAP News

РК примет активное участие во взаимодействии со странами Азии для построения устойчивых цепочек поставок. Об этом 3 мая заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на открытии 56-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Инчхоне. Глава государства обозначил РК как ключевого партнёра, обладающего передовыми технологиями и производственными возможностями в сфере полупроводников, перезаряжаемых батарей и биотехнологий. По словам Юн Сок Ёля, РК в целях взаимного процветания поделится своим опытом экономического развития, приложит активные усилия на дипломатическом уровне для решения проблемы изменения климата и иных международных вопросов. Президент дал обещание о том, что РК будет активно содействовать сотрудничеству в области экономического развития в Индо-Тихоокеанском регионе на основе принципов всеобъемлемости, доверия и взаимности.
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