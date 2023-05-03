В СК продолжается сложная продовольственная ситуация

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В 2022 году порядка 258 млн человек в 58 странах мира страдали из-за острой формы отсутствия продовольственной безопасности. Об этом говорится в докладе Глобальной сети против продовольственного кризиса, в которой принимают участие Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная продовольственная программа, Евросоюз и т.д. На этот раз составители доклада исключили Северную Корею из списка в связи с отсутствием точных данных и доказательств о текущей ситуации. Как они объясняют, по последним сведениям за 2021 год на Севере была отмечена сложная продовольственная ситуация, которая демонстрировала тенденцию к ухудшению. Об этом свидетельствует тот факт, что в марте нынешнего года Пхеньян обратился за помощью во Всемирную продовольственную программу. Однако поддержка не была предоставлена в связи с разногласиями по процедуре мониторинга ситуации.