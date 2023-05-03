РК укрепляет присутствие на туристическом рынке ОАЭ

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В Абу-Даби с 1 по 6 мая проходит «Туристическая неделя Кореи» (K-Travel Week). Мероприятие, организованное министерством культуры, спорта и туризма РК совместно с Национальной организацией туризма Кореи, подготовлено в рамках поддержки отечественных туристических компаний за рубежом. 3 мая состоялось инвестиционное мероприятие, в рамках которого южнокорейская платформа Yanolja подписала соответствующее соглашение с Суверенным инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company. Компания Yanolja предлагает сопутствующие услуги для путешественников в онлайн и офлайн форматах, т.е. аренду жилья, транспорт и бронирование ресторанов. Сообщается также о подписании Национальной организацией туризма Кореи и инвестиционным агентством Абу-Даби меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере туризма.