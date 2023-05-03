В КНДР проведена вакцинация детей и беременных

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На Севере проведена вакцинация детей и беременных женщин от ключевых заболеваний. Для этого было выделено более 1 млн 440 тыс. доз вакцин по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом 4 мая сообщила радиостанция «Свободная Азия» (RFA). По словам представителя ЮНИСЕФ, прививки были сделаны детям и беременным женщинам в 13 регионах, которые пропустили плановую вакцинацию в марте. 358 тыс. детей получили прививки БЦЖ от туберкулеза, 296 тыс. детей были привиты комбинированной вакциной от дифтерии, коклюша, столбняка и гепатита В. Также дети получили вакцину от полиомиелита, кори и краснухи. От столбняка и дифтерии были привиты 149 тыс. беременных. Вакцины были доставлены в Северную Корею поездом в конце ноября прошлого года. По заявлению ЮНИСЕФ, их количества должно хватить на вакцинацию от 540 до 690 тыс. детей и до 430 тыс. беременных женщин.