Разрыв в продолжительности жизни между РК и КНДР продолжает расти

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Главным фактором увеличения разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между РК и КНДР за последние три десятилетия названы хронические заболевания. Для решения сложившейся проблемы необходимо улучшение ситуации с обеспечением фундаментальных прав человека, в том числе повышение качества жизни на Севере. Об этом 3 мая заявил профессор университета Корё Ли Ё Хан на симпозиуме о здравоохранении на Корейском полуострове. С учётом того, что основная причина развития хронических заболеваний заключается в неблагоприятных экономических условиях и бедности, невозможно устранить проблему только за счёт сотрудничества в области здравоохранения или внешней поддержки со стороны РК и других стран. Для этого необходима комплексная стратегия, охватывающая вопросы политики, экономики и общества Северной Кореи, говорится в докладе.