Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Разрыв в продолжительности жизни между РК и КНДР продолжает расти

Write: 2023-05-04 14:53:25Update: 2023-05-04 15:20:53

Разрыв в продолжительности жизни между РК и КНДР продолжает расти

Photo : YONHAP News

Главным фактором увеличения разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между РК и КНДР за последние три десятилетия названы хронические заболевания. Для решения сложившейся проблемы необходимо улучшение ситуации с обеспечением фундаментальных прав человека, в том числе повышение качества жизни на Севере. Об этом 3 мая заявил профессор университета Корё Ли Ё Хан на симпозиуме о здравоохранении на Корейском полуострове. С учётом того, что основная причина развития хронических заболеваний заключается в неблагоприятных экономических условиях и бедности, невозможно устранить проблему только за счёт сотрудничества в области здравоохранения или внешней поддержки со стороны РК и других стран. Для этого необходима комплексная стратегия, охватывающая вопросы политики, экономики и общества Северной Кореи, говорится в докладе.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >