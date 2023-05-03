На Гуаме прошла встреча командующих подводными силами РК, США и Японии

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18 апреля командующий подводными силами РК контр-адмирал Ли Су Ёль, командующий 7-й группой подводных сил ВМС США бригадный генерал Рик Сейф и командующий подводным флотом морских сил самообороны Японии вице-адмирал Татеки Тавара посетили американскую военную базу на Гуаме. Об этом 4 мая сообщили в службе распространения визуальной информации (DVIDS) Пентагона. Военные трёх стран совестно спустились на борт субмарины USS Maine (SSBN-741) класса Ohio, которая накануне прибыла на Гуам. Как отметил Рик Сейф, данное мероприятие является отражением особых отношений трёх стран и обязательств США относительно союзников. Он также заявил, что данная стратегическая атомная подлодка представляет собой решающее и очень эффективное средство ядерного сдерживания США. Командующий подводными силами РК впервые оказался на борту подобной подлодки, находящейся на дежурстве.