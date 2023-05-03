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Политика

Визит в США главы РК упрочил сотрудничество в сфере науки и технологий

Write: 2023-05-04 15:21:09Update: 2023-05-04 15:50:58

Визит в США главы РК упрочил сотрудничество в сфере науки и технологий

Photo : YONHAP News

Недавний государственный визит в США президента РК дал толчок к расширению взаимодействия сторон в сфере новейших технологий. Об этом 4 мая заявили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Сообщается о планах в ближайшее время провести с NASA консультации по направлениям и формату сотрудничества. Вместе с тем было принято решение в этом году провести южнокорейско-американский форум космической отрасли, который станет площадкой укрепления связей профильных компаний двух стран. Помимо этого, стороны намерены развивать совместные проекты в сфере биотехнологий. В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий сообщается о планах провести 19 мая в Сеуле 11-е заседание южнокорейско-американской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В повестку войдут вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита главы РК Юн Сок Ёля в США.
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