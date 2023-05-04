РК расширяет рамки трудовой деятельности для обладателей визы F-4

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Министерство юстиции РК расширит список специальностей, доступных к трудоустройству для иностранцев, находящихся в стране по визе для зарубежных соотечественников F-4. Эта мера направлена на решение проблемы нехватки рабочих кадров в ряде сегментов рынка труда. С мая соотечественникам будет разрешено выполнять четыре дополнительных вида деятельности в заведениях общепита и два – в отелях, в том числе работа помощниками на кухне столовых, кафе и ресторанов быстрого питания. В регионах, столкнувшихся с проблемой сокращения населения, соотечественники могут работать практически во всех сферах. Исключением являются увеселительные заведения и другие сегменты, противоречащие принципам социального порядка. В минюсте сообщили, что по состоянию на 2021 год в стране проживали более 478 тыс. соотечественников с визой F-4. 74,1% из них приходятся на выходцев из Китая, 8,9% - из США, 5,4% - из России.