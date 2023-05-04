Эксперты оценили северокорейскую МБР «Хвасон-18»

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Северокорейская твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» с высокой долей вероятности может нести сразу несколько боеголовок. Об этом говорится в докладе по оценке испытательного запуска «Хвасон-18», представленном 3 мая в Корейском институте оборонного анализа (KIDA). Скорее всего, «Хвасон-18» разрабатывалась с прицелом на характеристики российского ракетного комплекса «Ярс», улучшенной модификации «Тополя-М» с моноблочной боеголовкой, говорится в докладе. По мнению экспертов, «Хвасон-18» немного превосходит «Ярс» по габаритам. Длина северокорейской ракеты 23 метра, диаметр 2 метра, вес 55-60 тонн. Предполагаемый максимальный вес боеголовки, предназначенной для размещения на «Хвасон-18», может достигать 1,2 тонны. В Корейском институте оборонного анализа также считают, что ракета может нести одну моноблочную боеголовку с мощностью заряда до 500 килотонн или разделяющуюся головную часть с тремя боевыми блоками - по 150-200 килотонн каждая.