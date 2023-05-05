В Сеуле состоялся южнокорейско-японский саммит

Photo : YONHAP News

В ходе встречи, состоявшейся 7 мая в Сеуле, президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Выступая на пресс-конференции после встречи, Юн Сок Ёль отметил, что ответный визит Фумио Кисиды в РК ознаменовал восстановление «челночной дипломатии» в двусторонних отношениях. Глава японского правительства поддержал эту позицию, заявив, что стороны продолжат общение на различных международных площадках, укрепляя двусторонние отношения. В повестку встречи вошли вопросы, касающиеся инспекций аварийной АЭС «Фукусима» южнокорейскими экспертами, сотрудничества в сфере безопасности и восстановления цепочек поставок. Юн Сок Ёль выразил надежду на проведение объективной и основанной на научном подходе проверки АЭС «Фукусима», с которой планируется сброс загрязнённой воды. Фумио Кисида пообещал, что сброс воды не ухудшит экологической ситуации и не окажет отрицательного влияния на здоровье южнокорейцев. Коснувшись исторических споров между двумя странами, японский премьер заявил, что был тронут стремлением Сеула к отношениям, устремлённым в будущее, несмотря на то, что многие южнокорейцы сохраняют память о сложном прошлом в отношениях двух стран. При этом он не принёс извинений и сожалений по поводу преступлений, совершённых Японией в отношении жителей Кореи в колониальный период.