Хан Док Су: РК и Великобритания - близкие страны

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5 мая в ходе встречи с высокими гостями из разных стран король Великобритании Карл III затронул тему южнокорейской оборонной отрасли и ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 6 мая на встрече с журналистами после участия в церемонии коронации Карла III, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве. По словам южнокорейского премьера, король Великобритании поинтересовался, насколько сильна южнокорейская оборонная промышленность. Вероятно, такой интерес связан с переоснащением британской армии. На вопрос Карла III о ситуации вокруг Северной Кореи, Хан Док Су отметил, что Пхеньян продолжает наращивать ракетную активность, но Сеул совместно с Вашингтоном, Лондоном и другими дружественными странами обеспечивает сдерживание северокорейской угрозы. Карл III попросил передать привет президенту РК Юн Сок Ёлю. Хан Док Су в разговоре с королём, отметил, что РК и Великобритания являются близкими странами, разделяющими общие ценности.