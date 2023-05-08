В РК готовятся к дальнейшему смягчению карантинных мер

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После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19, правительство РК начало готовиться к дальнейшему смягчению карантинных мер. На первом этапе степень угрозы коронавируса будет в ближайшее время снижена с максимального уровня «Опасность» до «Осторожность». Кроме того, срок карантина в случае заражения сократится с семи до пяти дней, а временные диагностические центры прекратят работу. Будет также отменена рекомендация о проведении ПЦР-теста в течение трёх дней после прибытия в РК. Статистика количества новых случаев COVID-19 будет предоставляться не ежедневно, а еженедельно. Количество коек для заражённых сократится, а контроль за эпидемической ситуацией перейдёт от центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам к министерству здравоохранения и социального обеспечения. Между тем, сохранятся масочный режим в медицинских учреждениях, а также бесплатные вакцинация, диагностика и лечение заражённых. На втором этапе произойдут полная отмена масочного режима и возвращение к обычной жизни во всех сферах. Бесплатные вакцинация, диагностика и лечение сохранятся лишь для уязвимых слоёв населения. Заключительный этап предполагает полное снятие противоэпидемических мер. Карантинные власти считают, что этот этап станет возможен в следующем году.