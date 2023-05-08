РК участвует в третьем заседании IPEF

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Южнокорейская делегация во главе с директором департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Но Гон Ги принимает участие в третьем раунде переговоров Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF), которые проходят с 8 по 15 мая в Сингапуре. Южнокорейская делегация намерена представить позицию Сеула по вопросам внешней торговли, договориться о сотрудничестве со странами региона. Как отмечается в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики, переговоры будут иметь решающее значение с точки зрения достижения прогресса в активизации региональной экономики. Механизм IPEF был запущен в мае прошлого года, а его первое собрание состоялось в декабре в австралийском городе Брисбен. Второй раунд переговоров прошёл в марте этого года на индонезийском острове Бали. Проведение четвёртого этапа планируется в Пусане. На 14 стран-партнёров IPEF, приходится 40% мирового валового внутреннего продукта и 28% мировой торговли товарами и услугами. В 2021 году объём торговли между РК и остальными 13 странами-членами IPEF составил 498,5 млрд долларов.