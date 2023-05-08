Следствие настаивает на экстрадиции Квон До Хёна в РК

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Расследование дела в отношении Квон До Хёна, обвиняемого в намеренном обвале криптовалюты Luna, должно осуществляться на территории РК. Это будет наиболее эффективный способ добиться справедливости для обманутых инвесторов,- заявил руководитель объединённой группы по борьбе с преступлениями в сфере финансов и ценных бумаг прокуратуры Южного административного округа Сеула Тан Сон Хан. В интервью газете Wall Street Journal следователь обосновал необходимость экстрадиции Квон До Хёна в РК тем, что большинство улик и основные участники данного дела находятся в этой стране. В случае вынесения наказания в РК Квон До Хён может получить самый длительный тюремный срок за всю историю судебных решений по финансовым преступлениям в РК – не менее 40 лет. По словам Тан Сон Хана, в настоящее время поиск и обеспечение сохранности активов Квон До Хёна имеет решающее значение для выплаты компенсаций обманутым инвесторам.