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Политика

Эксперты из РК примут участие в инспекции АЭС «Фукусима»

Write: 2023-05-08 13:51:45Update: 2023-05-08 14:40:58

Эксперты из РК примут участие в инспекции АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Япония дала разрешение на участие южнокорейских представителей в  инспекциях аварийной АЭС «Фукусима». Договорённость об этом достигнута в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Сеул. Сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» является одной из главных проблем в отношениях между Сеулом и Токио. Ещё в 2021 году Япония сообщила о планах очистки загрязнённой воды с помощью оборудования собственной разработки с последующим сбросом в океан. Данный вопрос находится на контроле Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако южнокорейцы отрицательно относятся к решению японских властей о сбросе загрязнённой воды в океан. В связи с этим главы двух государств пришли к соглашению об участии южнокорейских специалистов в инспекции АЭС «Фукусима». До сих пор зарубежные эксперты не допускалась на аварийный объект. Со следующей недели начнётся обсуждение состава экспертов, которые прибудут в Японию 23-24 мая.
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