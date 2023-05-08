KDI: Ухудшение экономической ситуации в РК замедлилось

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Благодаря восстановлению внутреннего потребления, ухудшение ситуации в южнокорейской экономике постепенно замедляется. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития. В частности, производство в сфере услуг увеличилось в марте на 6,2% в годовом исчислении. Хорошие показатели наблюдаются в секторах гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных и складских услуг. Объём продаж легковых автомобилей вырос за тот же период на 14,5%, а производства в строительной сфере – на 15,4%, что объясняется возобновлением строительных работ, приостановленных в конце 2022 года. Общий объём промышленного производства вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По-прежнему наблюдается спад в производстве полупроводников, что обусловлено сокращением спроса на них на мировом рынке. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось, а индекс деловых настроений оставался на низком уровне. Показатели импорта также демонстрируют отрицательные тенденции в большинстве секторов. Между тем, финансовый рынок остаётся стабильным, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу глобального кризиса банковского сектора.