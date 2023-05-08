Goldman Sachs прогнозирует рост экспорта аккумуляторов из РК

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Рост экспорта южнокорейских аккумуляторных батарей в течение семи ближайших лет составит 33% в год. Это увеличит темпы годового роста реального ВВП страны на 0,3%. Такой прогноз представили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. С учётом расширения производственных мощностей в США и Европе, технологического преимущества южнокорейских компаний и предоставления им налоговых льгот в США, производители из РК имеют все шансы извлечь выгоду из роста спроса на электромобили. Как полагают эксперты Goldman Sachs, к 2030 году мировой объём продаж аккумуляторов южнокорейскими компаниями в среднесрочной перспективе может вырасти на 43% в год. При наращивании южнокорейскими компаниями производственных мощностей в зарубежных странах и переходе США на электротранспорт общий экспорт из РК в США к 2030 году превысит показатели экспорта из Китая в США,- говорится в докладе Goldman Sachs.