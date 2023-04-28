Уровень поддержки президента РК Юн Сок Ёля 37,5%

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В преддверии первой годовщины работы Юн Сок Ёля на посту президента его рейтинг составил 37,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 6-7 мая агентством Metrix по заказу информационного агентства Ёнхап среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 60% респондентов. Не определились с ответом 2,5% опрошенных. Наиболее высокую оценку получила работа главы государства в области обороны и внешней политике, а экономическая политика получила самую низкую оценку. Положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента 63,4% респондентов в возрасте старше 60 лет, а также 57,3% жителей Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. При этом отрицательную оценку дали 75,1% опрошенных в возрасте 30-40 лет и 74,7% в возрасте 40-50 лет. 55,5% респондентов положительно оценили государственный визит президента в США. Отвечая на вопрос о том, кандидатов от какой партии они выбрали бы в том случае, если бы парламентские выборы были завтра, 32,3% отдали приоритет правящей партии Сила народа, а 30,2% - оппозиционной Демократической партии Тобуро. 16,7% не поддерживают ни одну из партий. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.