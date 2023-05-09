Правительство Юн Сок Ёля подвело итоги первого года работы

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8 мая министерство планирования и финансов РК опубликовало отчёт, в котором подвело итоги первого года работы правительства президента Юн Сок Ёля и определило задачи на ближайшее будущее. В документе подчёркивается, что правительство проводит политику в рамках либеральной демократии и рыночной экономики. Причиной укрепления финансовой стабильности стала разумная налогово-бюджетная политика с упором на инвестиции в такие области как здравоохранение и социальное обеспечение. Особо подчёркивается, что рост государственных расходов не должен превысить в этом году 5,1%, а дефицит бюджета ограничен суммой в 58 трлн вон (44 млрд долларов). Были подготовлены законопроекты об обязательных к исполнению правилах, нацеленных на укрепление финансовой стабильности. Что касается внешнеэкономической политики, то правительство активно укрепляет взаимодействие с США и Японией. Также подчёркивается, что правительство повысило эффективность работы государственных структур и качество госуслуг. Отменены и обновлены более трёхсот правил, регулирующих деловую активность, что позволило улучшить условия работы бизнеса. Особое внимание уделено поддержке жителей страны с помощью стабилизации потребительских цен. Поставлены задачи по преодолению спада в экспорте.