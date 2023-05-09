Южнокорейцы неоднозначно относятся к сближению с Японией

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Правительства РК и Японии делают шаги по сближению, однако многие южнокорейцы уверены в том, что первоочередным условием улучшения двусторонних отношений являются официальные извинения за преступления, совершённые в колониальный период. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 6-7 мая агентством Metrix по заказу информационного агентства Ёнхап, так считают 55,4% респондентов. Одновременно 43,2% полагают, что выстраивание долгосрочных отношений должно проводиться отдельно от усилий по разрешению исторических споров. Наиболее высокая доля приверженцев первого варианта наблюдается среди представителей прогрессивных сил. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.