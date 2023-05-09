В РК ожидается повышение тарифов на электроэнергию и газ

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В свете роста мировых цен на энергоносители правительство РК столкнулось с множеством экономических проблем, среди которых необходимость повышения тарифов на электроэнергию и газ. Размер повышения будет определён уже на этой неделе. Принятие решения по этому вопросу откладывается уже более 40 дней, что связано с возможным влиянием роста тарифов на потребительские цены. Обсуждаются несколько вариантов, в том числе, повышение стоимости электроэнергии на 7 вон за кВт/ч. В этом случае ежемесячные расходы на электроэнергию вырастут на 1.830 вон (1,39 доллара) из расчёта на домохозяйство, состоящее из одного человека. Для домохозяйства из четырёх человек они вырастут на 2.440 вон (1,85 доллара). В настоящий момент Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) испытывает дефицит финансового баланса. Это связано с тем, что действующие тарифы не соответствуют закупочным ценам. 12 мая корпорация планирует представить доклад о своём финансовом положении за первый квартал. Предполагается, что операционный ущерб превысит 5 трлн вон (3 млрд 700 млн долларов). Учитывая приближение летнего периода, когда спрос на электроэнергию растёт, ожидается усугубление проблемы дефицита. Правительство рассматривает возможность одновременного повышения тарифов на газ, которые были заморожены в зимний период.