Чхонвадэ посетили за год более 3 млн человек

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10 мая исполняется год с момента открытия для жителей страны бывшей президентской резиденции Чхонвадэ в центре Сеула. За этот период резиденцию посетили 3 млн 400 тыс. человек. В День родителей, отмечавшийся в стране 8 мая, в Чхонвадэ было многолюдно. Многим бывшая резиденция нравится, поскольку совсем недавно это место было рабочим и жилым пространством главы государства. Однако есть и те, чьи надежды на посещение Чхонвадэ не оправдались. Некоторые посетители отмечают, что при осмотре помещений складывается ощущение некоторой искусственности и пустоты. Возможно, это связано с тем, что открыты далеко не все помещения бывшей резиденции. Правительство приняло решение сделать программу посещений более разнообразной. К примеру, там будут проводиться выставки, посвящённые рабочим будням и выходным бывших глав государства. Также готовится выставка на тему изменений Чхонвадэ, которые данный объект претерпел за всё время существования. Между тем, возникли проблемы с реализацией решения о создании в Чхонвадэ музея искусств. Дело в том, что с декабря прошлого года правительство регулярно использует главный зал для проведения различных мероприятий администрации. Экспертная группа по эксплуатации Чхонвадэ, созданная при президенте, приняла решение сосредоточиться не на эксплуатации бывшей резиденции, а на сохранении этого объекта, значимого с исторической и культурной точек зрения.