В РК продолжается рост занятости

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По данным Национального статистического управления, численность занятого населения РК составила в конце апреля 28 млн 432 тыс. человек, увеличившись на 354 тыс. человек в годовом исчислении. Без учёта роста числа трудоустроенных старше 60 лет, составившего 442 тысячи человек, количество занятых сократилось на 88 тысяч человек. Новые рабочие места были созданы главным образом в гостиничном и ресторанном секторе (171 тысяча), в сфере здравоохранения и социального обеспечения (148 тысяч). При этом численность занятых в производственном секторе сократилась на 97 тысяч человек, что является самым большим сокращением с декабря 2020 года. Это объясняется резким сокращением экспорта. В оптовой и розничной торговле сократились 62 тысячи, а в строительной отрасли – 31 тысяча рабочих мест. Уровень безработицы составил 2,8% трудоспособного населения, сократившись на 0,2% в годовом исчислении. Нынешний уровень безработицы – самый низкий за апрель с 1999 года.