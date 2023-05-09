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Экономика

Hyundai Motor построит новый завод в Ульсане

Write: 2023-05-10 11:24:04Update: 2023-05-10 13:26:13

Hyundai Motor построит новый завод в Ульсане

Photo : YONHAP News

Компания Hyundai Motor объявила 9 мая о планах строительства к 2025 году в Ульсане завода по производству электромобилей, инвестировав в проект около 2 трлн вон (1,5 млрд долларов). Об этом руководство компании сообщило вице-премьеру, министру планирования и финансов РК Чху Гён Хо. Будущий завод займёт площадь 23,5 гектара и станет крупнейшим предприятием Hyundai Motor в стране. Это будет второй отечественный завод, производящий только электромобили после завода Kia Gyeonggi Hwaseong, строительство которого началось в апреле нынешнего года. В первой половине этого года завод Kia Gwangmyeong также начнёт перевод производственных мощностей с автомобилей внутреннего сгорания на электромобили. Hyundai Motor планирует к 2030 году производить до полутора миллионов электромобилей 31 модели в год. 60% из них будут экспортироваться. 
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