Профицит платёжного баланса РК составил в марте 270 млн долларов

Photo : YONHAP News

В РК впервые с начала текущего года отмечен профицит текущего платёжного баланса, сумма которого составила в марте 270 млн долларов. По предварительны данным Банка Кореи, текущий показатель оказался значительно меньше, чем в марте прошлого года, когда был зарегистрирован профицит в размере 6 млрд 770 млн долларов. Причина мартовского профицита состоит в сокращении дефицита товарного баланса и росте профицита баланса первичных доходов, который отслеживает заработную плату иностранных рабочих и выплаты дивидендов за границей. Экспорт сократился в марте на 13,6% в годовом исчислении, составив 55 млрд 110 млн долларов из-за слабого спроса на полупроводники. Импорт снизился за тот же период на 6,4% до 59 млрд 740 млн долларов. Дефицит товарного баланса продолжается пять месяцев подряд, достигнув в марте 1 млрд 130 млн долларов. Дефицит баланса сферы услуг фиксируется 11 месяцев подряд. Он составил 1 млрд 900 млн долларов.