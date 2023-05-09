Южнокорейцы ценят социальную ответственность компаний

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90% южнокорейцев при покупке товара обращают внимание на то, является ли производитель социально ответственным предприятием. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Mono Research по заказу Федерации корейских промышленников в период с 12 по 17 мая среди тысячи человек. Лишь 9,9% опрошенных не считают данный фактор важным. Вместе с тем, 87,5% респондентов полагают, что социальная ответственность компаний оказывает положительное влияние на уровень счастья и качество жизни граждан. Среди критериев социальной ответственности наиболее важными были названы увеличение потребительской ценности, участие в социальной жизни, улучшение структуры управления и экологический аспект. При этом участники опроса считают, что деловые круги должны уделять больше внимания таким вопросам как стабильность трудоустройства, предоставление качественных рабочих мест, борьба с загрязнением окружающей среды, противодействие изменению климата, следование законам и этическое управление.