Опрос KBS: Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля 39,1%

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С момента начала работы администрации президента РК Юн Сок Ёля прошёл год. В этой связи телерадиокомпания KBS провела опрос, участников которого попросили оценить деятельность главы государства. Он проводился с 6 по 8 мая агентством Korea Research среди тысячи жителей страны. Как выяснилось, 39,1% респондентов считают, что Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента. Противоположной точки зрения придерживаются 55,5% опрошенных. Показатели оказались такими же, как и два месяца назад. Среди причин положительной оценки респонденты чаще всего указывали успехи во внешней политике и противодействии северокорейской угрозе. Треть участников опроса, отрицательно оценивших работу главы государства, объяснили свою позицию неудовлетворённостью внешней политикой администрации. Среди задач, на которые глава государства должен обратить внимание, названы стабилизация цен, рост экономики и создание рабочих мест. Лишь треть опрошенных считают, что правительство успешно преодолевает экономический кризис и решает проблемы жителей страны. 60% респондентов согласны с тем, что глава государства достойно справляется с задачей по укреплению единства народа. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 35,9%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро – 32%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте KBS.