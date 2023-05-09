Ожидается максимальное падение рынка полупроводников

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Во втором и третьем кварталах этого года рынок полупроводников приблизится к минимальным показателям. Как отмечается в отчёте Корейского института развития, 60% спроса на полупроводники приходится на компьютеры и мобильные устройства. Анализ данных о периодах спадов продаж в данном сегменте указывает на возможность спада в начале и середине этого года. Кроме того, через 3-6 месяцев после достижения максимальных показателей запасов полупроводников на складах обычно происходит спад производства до минимума. Учитывая нынешнее сокращение объёмов складских запасов, предполагается, что минимальный объём производства будет отмечен во втором-третьем кварталах этого года. По мнению экспертов, сокращение объёмов экспорта полупроводников на 10% приведёт к снижению ВВП страны на 0,78%. Снижение цен на них на 20% вызовет спад ВВП на 0,15%.