Экспорт в Китай вряд ли восстановится в ближайшее время

Photo : KBS News

Южнокорейский экспорт в Китай вряд ли восстановится в этом году до прежних значений. Так считают более половины руководителей трёхсот экспортных компаний, опрошенных Корейской торгово-промышленной палатой. Чуть более половины из них отметили сокращение поставок и ухудшение общих показателей. 40% представителей компаний полагают, что объём экспорта в Китай восстановится спустя длительный период, который займёт от двух до пяти лет. Чуть менее трети считают, что это произойдёт уже в следующем году. При этом 17% респондентов уверены в невозможности восстановления прежних показателей экспорта на китайский рынок в обозримом будущем. Говоря об отставании Китая от РК по технологическому потенциалу, 53,7% респондентов назвали период от трёх до пяти лет. Более трети считают, что страны уже практически сравнялись в сфере технологий. Многие уверены в том, что в ближайшие пять лет Китай обгонит РК.