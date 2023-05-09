Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В школах РК будет протестирован новый формат занятий

Write: 2023-05-10 15:02:40Update: 2023-05-10 15:11:57

В школах РК будет протестирован новый формат занятий

Photo : YONHAP News

Со второго семестра этого года в трёхстах южнокорейских школах в тестовом режиме начнутся занятия на основе программы с применением технологий искусственного интеллекта. Как сообщили в министерстве образования, школы получат от министерства консультационную и финансовую поддержку, а также помощь в подготовке персонала. Вышеуказанные школы примут участие в формировании инновационной модели школьных занятий на основе программного обеспечения Courseware, созданного частными компаниями и профильными государственными ведомствами. Изначально проект планировалось реализовать на базе только семи региональных департаментов образования. Однако в процессе отбора был обнаружен высокий спрос учебных заведений на скорейшую цифровизацию учебного процесса. Поэтому количество участников проекта было увеличено. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >