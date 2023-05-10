С 1 по 10 мая экспорт РК сократился на 10,1%

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По предварительным данным таможенного управления РК, общая сумма южнокорейского экспорта за период с 1 по 10 мая составила 14 млрд 485 млн долларов, сократившись на 1 млрд 615 млн долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднесуточный объём экспорта снизился на 10,1% в годовом исчислении. Сокращение экспорта продолжается с октября прошлого года из-за затянувшегося спада на рынке полупроводников, экспорт которых за указанный период сократился на 29,4%. Поставки нефтепродуктов уменьшились на 40,1%, а продукции металлургической промышленности – на 3,8%. Одновременно экспорт автомобилей увеличился более чем вдвое. За первую декаду мая сумма импорта составила 18 млрд 654 млн долларов. Это на 5,7% меньше, чем год назад. В результате дефицит торгового баланса составил 4 млрд 169 млн долларов. Совокупный дефицит с начала текущего года достиг 29 млрд 412 млн долларов. Это более половины рекордно высокого годового дефицита торгового баланса прошлого года.