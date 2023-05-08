В РК отменяются почти все карантинные ограничения

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В июне степень угрозы коронавируса будет снижена с максимального уровня «Опасность» до «Осторожность». Одновременно срок карантина для заражённых сократится с семи до пяти дней. При этом карантин станет не обязательным, а рекомендуемым. Об этом сообщил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 11 мая на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, объявив тем самым об окончании пандемии коронавируса. Глава государства выразил удовлетворение тем, что жители страны возвращаются к обычной жизни после начала пандемии более трёх лет назад. Отменяется также рекомендация о проведении ПЦР-теста в течение трёх дней после прибытия в РК. Статистика новых случаев COVID-19 будет предоставляться не ежедневно, а еженедельно. Количество коек для заражённых сократится, а контроль за эпидемической ситуацией перейдёт от центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам к министерству здравоохранения и социального обеспечения. Между тем, сохранятся масочный режим в стационарах больниц, а также бесплатные вакцинация, диагностика и лечение заражённых. Президент поблагодарил медицинских работников, благодаря усилиям которых страна сумела преодолеть пандемию, и жителей страны за поддержку карантинных мер. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19.